Milan: Le joueur Diao Keita Baldé offre un joli cadeau à Ousmane Sonko

En déplacement à Milan pour présenter son Plan de Redressement Économique et Social (PRES) à la diaspora sénégalaise, le Premier ministre Ousmane Sonko a réussi un coup de maître : l’Arena de Monza a affiché complet bien avant le début de l’événement.

Parmi les personnalités présentes, l’international sénégalais Keita Baldé s’est distingué par un geste symbolique. L’attaquant du Monza a remis au chef du gouvernement un maillot floqué aux couleurs de son club, signe de soutien et de fierté.

Cette rencontre, présentée comme un moment fort de dialogue entre le Premier ministre et la diaspora sénégalaise d’Italie et d’Europe, marque une étape importante dans la promotion du PRES et dans la mobilisation de la communauté sénégalaise de l’étranger autour des priorités nationales.