Microfinance :Après la Casamance, Mbour reçoit le département de l’Économie sociale et solidaire

Le développement inclusif de l’Économie sociale et solidaire poursuit sa marche au Sénégal. Après les îles de la Basse-Casamance, les équipes techniques du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire sont dans les localités du département de Mbour. A Mbodiène Zone Maritime, les groupements de femmes de cette localité ont soulevé les problèmes de l’accès au financement à l’accompagnement et à la formation.

« Si nous avons accès au financement et à la formation, tous nos problèmes seront résolus », déclare Marie Angélique Khady Fall, porte-parole des femmes de Mbodiène Zone Maritime.

La visite des équipes techniques du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire vient à point nommé dans cette localité. Les groupements de femmes qui y existent depuis plus de 10 ans évoluent dans divers secteurs d’activités allant du commerce dans les établissements scolaires (Vente de crèmes-glaces), de céréales, de poulets, vente dans les garages et les tontines. Outre ces activités qui sont les plus répandues dans la Zone Maritime de Mbodiène, ces groupements de femmes opèrent dans la pisciculture, l’élevage porcin et pour mener à bien leurs projets, elles ont mis en place des caisses d’épargne et de solidarité. Mais la formation et le financement sont leurs principaux handicaps.

A Mbodiène, les hommes participent aux groupements et aux caisses de solidarité, élaborent des modes crédit destinés aux jeunes pour l’achat de taxis « clandos» et l’obtention de permis de conduire. Ce, afin d’éviter l’exode des populations vers Dakar pour d’autres métiers qui n’honorent pas leur communauté. Cette visite des agents et techniciens du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire est un bol d’air face aux nombreuses difficultés que rencontrent les hommes et femmes de la localité.

Un soutien concret accompagné d’une démarche inclusive pour les groupements de femmes et d’hommes de Mbodiène. Les échanges avec les agents du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ont bien pris en compte les doléances de ces populations.

La ministre Zahra Iyane Thiam, attendue ce jeudi 10 juin à Nguéniène dans le département de Mbour, posera les premiers actes allant dans le sens de la formalisation, de l’accès au financement de ces groupements de Mbodiène.