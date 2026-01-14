Meurtre en plein jour à Yarakh-Cappa : le drame de Ramatoulaye Baldé, handicapée et gérante de multiservice poignardée

Le quartier de YarakH-Cappa, est encore sous le choc. Ramatoulaye Baldé, 32 ans, gérante d’un multiservices, a été lâchement tuée en plein jour, mardi, dans son lieu de travail, lors d’une tentative de vol qui a tourné au drame.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’assaillant se serait introduit dans le multiservices et aurait exigé, sous la menace, la remise de la caisse. Face au refus de la jeune femme, qui aurait crié à l’aide, l’individu a sorti un couteau et lui a porté un violent coup de poignard à la poitrine. Gravement blessée, Ramatoulaye Baldé s’est effondrée après avoir prononcé quelques mots de détresse ”diameu nama”, sous les yeux de témoins impuissants. La victime, décrite par ses proches comme une personne respectée, courageuse et à mobilité réduite, est décédée sur place avant l’arrivée des secours. Son assassinat a provoqué une vive émotion dans le quartier, où habitants et commerçants dénoncent une insécurité grandissante.

L’auteur présumé du crime a tenté de prendre la fuite, mais il a été poursuivi par la foule avant d’être interpellé par la gendarmerie, qui l’a soustrait à un lynchage certain. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits devant les enquêteurs, déclarant avoir agi dans l’intention de trouver de l’argent pour financer son retour à Mboro, d’où il serait venu.