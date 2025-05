Météo: Voici les régions ou il risque de pleuvoir dans les prochaines 24h

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit encore quelques précipitations pour les prochaines 24 heures dans le sud-est du Sénégal après celles déjà enregistrées entre vendredi soir et samedi matin à Kédougou (22 mm), Tambacounda, Kolda et Matam

Selon les prévisions couvrant la période du samedi 3 mai à 12h au dimanche 4 mai à la même heure, une forte couverture nuageuse persiste dans cette partie du pays, avec des probabilités de pluie localisées. Les régions de Kédougou, Tambacounda et Kolda restent donc sous surveillance météorologique, avec un climat instable favorable aux averses isolées.

Plus au nord, les régions de Kaffrine, Saint-Louis et Podor pourraient connaître quelques pluies fines, bien que les risques y soient jugés faibles. Ailleurs, le ciel restera partiellement nuageux, sans véritables signes d’activité pluvieuse. Sur le plan thermique, la chaleur continuera de dominer l’intérieur du pays avec des températures maximales oscillant entre 36°C et 42°C, particulièrement dans les zones comme Bakel, Matam et Linguère.

En revanche, le littoral bénéficiera d’un climat plus doux, avec des températures généralement inférieures à 30°C, offrant ainsi un répit bienvenu pour les habitants de Dakar, Mbour ou encore Ziguinchor. Les vents, eux, seront assez soutenus le long de la côte et dans l’Est du pays.