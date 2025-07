Météo : Orages et pluies attendus sur plusieurs régions ce lundi

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) annonce des pluies et orages pour cet après-midi du lundi 28 juillet 2025, notamment dans la région de Kédougou.

En soirée et durant la nuit, des pluies orageuses sont également prévues sur Ziguinchor, Kolda, Tambacounda et Bakel. Ces précipitations pourraient s’étendre vers le Centre-Sud, touchant notamment Kaffrine, Fatick et Kaolack, ainsi que le Nord-Est avec la région de Matam.

Malgré ces épisodes pluvieux, la chaleur restera marquée sur l’ensemble du territoire. Les températures maximales oscilleront entre 31°C à Dakar et pourront atteindre jusqu’à 39°C à Matam.

L’ANACIM invite la population à rester vigilante face aux risques liés aux orages et aux fortes chaleurs.