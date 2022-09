Météo : Dans le territoire national, l’Anacim annonce des pluies et orages

Au cours de cette nuit, des orages et pluies d’intensités variables intéresseront progressivement:

– Les régions Sud (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda), Est (Bakel, Tamba et Matam) et Nord (Saint-Louis et Louga);

– Les régions Centre (Kaffrine, Nioro et Fatick) au cours de cette nuit et probablement Dakar, Thiès et Diourbel cette nuit allant à la matinée de demain.