Message de félicitations aux Lions du Sénégal (Par Cheikhou Oumar SY)

Chers Lions du Sénégal, Chers membres du staff technique, Chers dirigeants de la Fédération Sénégalaise de Football, Cher Peuple sénégalais, En remportant cette CAN Maroc 2025, vous avez offert au Sénégal bien plus qu’un trophée : vous lui avez offert une fierté collective, une émotion partagée et une page d’histoire gravée à jamais dans la mémoire nationale.

Aux Lions, vous avez incarné l’âme du Sénégal : le courage dans l’adversité, la solidarité dans l’effort, la dignité dans la victoire. Match après match, vous avez porté haut nos couleurs avec discipline, abnégation et foi, démontrant que le talent n’atteint sa pleine mesure que lorsqu’il est soutenu par l’humilité et l’esprit de sacrifice.

Au staff technique, votre travail méthodique, votre lucidité tactique et votre capacité à fédérer ont été déterminants. Vous avez su bâtir une équipe, mais surtout une famille, où chaque joueur connaissait son rôle, sa responsabilité et sa mission au service du collectif. Cette victoire est aussi celle de l’intelligence, de la préparation et de la constance

À la nouvelle équipe fédérale, qui signe là sa première CAN, permettez-moi de saluer une gouvernance ambitieuse, apaisée et résolument tournée vers l’excellence.

Ce sacre vient valider une vision, un leadership et un engagement au service exclusif du football sénégalais.

Enfin, au peuple sénégalais, véritable douzième homme, votre engagement exceptionnel a transcendé cette équipe. Dans les stades, dans les rues, dans les villages, dans la diaspora, vous avez soutenu, prié, espéré et vibré à l’unisson, Cette CAN est aussi la vôtre.

Avec fierté, respect et profonde admiration,

Cheikhou Oumar SY – Expert en Banque/Finance

Ancien gardien de but de la Jeanne d’Arc de Dakar

