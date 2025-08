Merina Sarr (Bambey) : Appel à la modernisation du site religieux pour le Maouloud

Le comité d’organisation du Maouloud de Merina Sarr, dans le département de Bambey, a exprimé son souhait de voir le site religieux modernisé. Lors du comité local de développement (CLD) consacré à l’événement, la nécessité de réhabiliter le bâtiment de Mame Niacour Sarr, fondateur du Maouloud à Merina Sarr en 1887, a été soulignée.

Un appel à la modernisation du site

Mor Lo, responsable de la communication du comité d’organisation, a insisté sur l’importance d’un projet de modernisation pour Merina Sarr. « Il est temps que l’Etat le fasse », a-t-il déclaré, soulignant l’état de délabrement du bâtiment historique. La modernisation des sites religieux est un sujet récurrent, comme l’illustre l’appel lancé lors de la 47e Ziarra à Oumul Qurah pour la modernisation des daaras.

Des doléances pour un meilleur accompagnement

Le comité a également formulé des doléances concernant l’accompagnement des pouvoirs publics. Un soutien social est attendu pour l’organisation du Maouloud. Sur le plan sanitaire, le comité déplore l’insuffisance des moyens mis à disposition. « On nous offre le reste des médicaments du Magal comme si on n’a pas droit à un appui en médicaments », a regretté Mor Lo, demandant au ministre de la Santé de remédier à cette situation. Comme dans d’autres communautés religieuses, le désenclavement et l’accès aux services sociaux de base sont également des préoccupations majeures.

Infrastructures et développement local

Le bitumage du tronçon reliant Ndangalma à Merina Sarr, long d’un kilomètre, est une autre demande formulée par le comité. Par ailleurs, la question de l’attribution des terrains de l’agropole centre, dont 15 hectares ont été offerts par le Khalife de Merina Sarr, a été soulevée. Le comité souhaite que les terrains restants soient attribués aux habitants de la localité.

Un appel au Président Diomaye Faye

Le Dr Ameth Sarr, porte-parole de la famille de Merina Sarr, a rappelé que le projet de modernisation est une ancienne doléance. Il a appelé le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko à faire de Merina Sarr une priorité.

Avec senego