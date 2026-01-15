Mercato hivernal: Krépin Diatta courtisé par plusieurs clubs turcs et anglais

Auteur de prestations remarquées lors de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions de la Téranga, Krépin Diatta attire de plus en plus de convoitises sur le marché des transferts. Le latéral sénégalais de 26 ans, actuellement sous contrat avec l’AS Monaco, pourrait vivre une fin de mercato hivernal particulièrement mouvementée.

Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs cadors du championnat turc suivent de près la situation du joueur. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş et Trabzonspor auraient tous manifesté un intérêt concret pour l’international sénégalais. Des clubs anglais seraient également entrés dans la course, séduits par sa polyvalence, sa vitesse et son volume de jeu.

La situation contractuelle de Krépin Diatta renforce l’intérêt autour de son profil. L’ancien joueur du Club Bruges arrive en effet en fin de contrat dans six mois avec le club de la Principauté. Une donnée qui pourrait pousser ses prétendants à tenter un coup à moindre coût dès cet hiver, afin d’éviter une arrivée libre en fin de saison.

Reste désormais à connaître la position de la direction monégasque. L’AS Monaco devra trancher entre une vente immédiate pour éviter de perdre son joueur sans indemnité ou une prolongation de contrat pour sécuriser son avenir.

Par ailleurs, la qualification du Sénégal pour la finale de la CAN complique davantage la situation. En pleine réussite avec la sélection, Krépin Diatta voit sa cote grimper, ce qui rendra toute négociation plus complexe pour le club français. Formé à l’Académie Oslo F.A, le joueur est aujourd’hui à un tournant de sa carrière, et les prochaines semaines s’annoncent décisives pour son avenir.