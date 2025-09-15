« Menteur accompli » : Waly Diouf Bodiang tacle sévèrement Robert Bourgi

Sur sa page Facebook, Waly Diouf Bodiang a vivement réagi aux propos récemment tenus par Robert Bourgi, qualifiant ce dernier de « menteur accompli » et estimant que ses interventions, selon lui, visaient à ralentir le Sénégal.

Dans son message, M.Bodiang a affirmé que « la rhétorique vieillotte n’ébranle pas le nouveau régime, ancré dans la légalité et attaché à la justice ». Le ton de la publication reflète une forte critique à l’égard de M. Bourgi, personnalité souvent citée dans le débat public pour son rôle dans la sphère politique et diplomatique.