Mendicité infantile: “Justifier cela par l’apprentissage du Coran ne fait pas honneur à l’islam”

Imam Ahmadou Kanté fustige l’attitude de certains maîtres coraniques et autres qui tentent de justifier la mendicité infantile par l’apprentissage du Coran. D’après lui, cela ne fait pas honneur à l’Islam et aux musulmans.

Vocation

Selon Ahmadou Makhtar Kanté, la vocation du Daara, c’est l’apprentissage du Coran et l’éducation islamique. Et manger, boire, se loger, se vêtir, etc sont des besoins que chaque société règle comme elle peut.

Bon exemple…

“Un enfant en haillons, aux pieds nus, la crasse sur le corps, un pot sale à la main…qui peut prétendre que c’est le bon exemple d’un apprenant du Coran ?”, s’interroge Imam Kanté.