Menaces et actes terroristes: La sentence est tombée pour Cheikh Alassane Sène

La Chambre criminelle de Dakar a rendu son verdict ce vendredi 19 décembre dans l’affaire de terrorisme qui visait le guide religieux Cheikh Alassane Sène et son coaccusé Salif Hamady Ba. Au terme du délibéré, le juge a prononcé l’acquittement pur et simple de Cheikh Alassane Sène, le blanchissant de l’ensemble des chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

Le sort de son coaccusé, Salif Hamady Ba, est différent. Jugé par contumace, il a été déclaré coupable de menaces de mort. Pour ces faits, le tribunal l’a condamné à une peine de trois ans de prison ferme, assortie d’une amende de 200 000 FCFA.

Cette affaire remonte à l’année 2015, lorsque les deux hommes avaient été interpellés à la suite de l’envoi d’un message jugé menaçant aux autorités sénégalaises. Ils étaient initialement poursuivis pour des motifs graves : association de malfaiteurs, menaces de mort et actes de terrorisme par intimidation. Après avoir passé treize mois en détention préventive, ils avaient obtenu une liberté provisoire en attendant leur jugement.

Lors de l’audience tenue le 21 novembre 2025, seul le guide religieux s’était présenté à la barre. Durant les débats, le Procureur de la République avait lui-même exprimé de sérieux doutes quant à l’implication réelle du marabout dans cette entreprise criminelle, allant jusqu’à requérir son acquittement.

Concernant Salif Hamady Ba, la situation était plus complexe. Si sa défense avait plaidé pour une requalification des faits en menace sans ordre ni condition, le ministère public avait initialement eu la main lourde en réclamant une peine de dix ans de réclusion criminelle pour actes terroristes. Le tribunal a finalement retenu une qualification plus légère pour rendre sa sentence.

Avec cette décision, Cheikh Alassane Sène voit son nom définitivement écarté de ce dossier judiciaire qui aura duré une décennie.