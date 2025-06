Memorial Bateau Le Joola: Immersion au coeur de ses lieux sacrés méconnus du public

Commemorée chaque année le 26 septembre, la journée memorielle du nauffrage du bateau Le Joola renferme malgré sa célébrité et son lourd bilan de victimes, des espaces pouvant servir de lieux de recueillement et de prière non encore connus de beaucoup de sénégalais.

C’est le cas du musée memorial de Kafountine. Cet endroit peint d’images symboliques, d’écritures pleines de sens et de messages réalisés par Abdoulaye Guissé, un artiste peintre ambassadeur du memorial de surcroit et d’autres artistes locaux sur un mur situé sur la ruelle menant vers la plage en face du campement Sitokoto en la memoire de 26 jeunes footballeurs qui ont péri avec leur entraineur Michel Diatta dans le nauffrage, semble à l’image du cimetière de Kabadio, etre méconnus et moins fréquentés par le public.

Cette situation qui ne profite ni ne récompense le travail de sensibilisation, de lutte contre l’oubli et d’éveil de conscience de la masse sur le drame qui a couté la vie à près de deux milles persones, n’est pas du gout des membres de l’association nationale des familles des victimes et rescapés du bateau Le Joola très soucieux de la pérénisation de l’oeuvre et de la mémoire de leurs défunts parents.

Plus de détails dans la vidéo ci dessous réalisée par kewoulo tv