Mélanie Da Cruz trompée par Antoni Martial alors qu’elle était enceinte

La prétendue maîtresse d’Anthony Martial est sortie du silence. D’après les dires, le footballeur aurait trompé Mélanie Da Cruz alors qu’elle était enceinte. Ce sont des accusations choquantes qui viennent d’être relayées par le journal The Sun. Alors que le couple formé par Mélanie Da Cruz et Anthony Martial essaie de rester soudé face aux attaques répétées de Samantha, l’ex du jeune homme, une nouvelle affaire vient d’éclater.

D’après nos confrères, Anthony Martial aurait trompé Mélanie Da Cruz alors qu’elle était enceinte de son enfant Swan Anthony.

Le footballeur aurait envoyé plusieurs sextos au mannequin Malika Semichi. A l’époque des faits, Mélanie Da Cruz était enceinte de huit mois. Malika est revenue sur leur rencontre datant de juin dernier : « J’étais avec des amis. Anthony était assis à une table près de la mienne et me regardait. Je suis allé lui parler et on a dansé ensemble. Mais il a dit qu’il était nerveux parce qu’il craignait que quelqu’un nous voie ensemble« .

Après avoir sympathisé, ils se seraient échangés leurs comptes Snapchat afin de garder contact. C’est dès le lendemain qu’Anthony Martial aurait envoyé des messages osés à la jeune femme ainsi que des photos depuis l’hôtel Lowry à Manchester.

« Au début, c’était juste des choses innocentes et des selfies stupides. Il a commencé à poser de plus en plus de questions personnelles. Il semblait vraiment intéressé par moi. Je savais qu’il avait une petite amie enceinte, et j’ai essayé de garder ça en tête. »

Il lui a par la suite demandé de bien vouloir envoyer des photos et vidéos d’elle dans le plus simple appareil étant donné qu’il l’avait fait de son côté. Tout se serait alors enchainé :

« Dans un des messages, il m’a demandé si j’étais partante pour un plan à trois. Mais je ne voulais pas… Il me harcelait pour un rendez-vous. Anthony souhaitait que je vienne le voir à Manchester, afin que personne ne soit au courant. Il avait tellement peur que Mélanie le découvre. Je l’ai diverti un peu parce que je l’aimais tellement. Mais je savais que ça ne pouvait durer puis qu’il avait un bébé de trois mois.«