Meghan Markle et Kate Middleton complices : Les « Fab Four » réunis pour Noël

Leur réunion de Noël était attendue avec impatience depuis plusieurs semaines. Ce 25 décembre 2018 à l’église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham dans le Norfolk, le prince William et Kate Middleton ont finalement fait front commun avec le prince Harry et Meghan Markle face aux rumeurs de tensions. Larges sourires, regardes complices et arrivée en ligne, les « quatre fantastiques » ont fait taire les ragots en l’espace d’une messe de Noël.

Radieuse dans son manteau rouge (qui serait signé Catherine Walker, une de ses créatrices favorites), Kate Middleton semblait ravie de passer la journée en compagnie de sa belle-sœur Meghan Markle. Cette dernière était quant à elle toute de bleu vêtue dans un ensemble Victoria Beckham. Enceinte d’environ cinq mois, l’Américaine a une nouvelle fois multiplié les gestes tendres à l’égard de son époux le prince Harry. Si l’ancienne actrice a déjà passé Noël avec la famille royale l’an dernier, il s’agit de son premier en tant que duchesse de Sussex.

Autre couple de jeunes mariés à avoir fait une arrivée remarquée à l’église, la princesse Eugenie et son mari Jack Brooks Bank étaient également présents au côté de la reine Elizabeth II, du prince Charles ou encore de Zara Tyndall.