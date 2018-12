Meeting de Sonko à Mbour : « avec vous, le Sénégal aura un trés bon président » Bamba Fall

Bamba Fall est apparu en Guest-star au meeting du candidat Ousmane Sonko à Mbour. En réunion dans la station balnéaire de Saly, le maire de la Médina dit être venu spontanément. « Je n’ai pas été invité à ce meeting, je veux que cela soit clair, explique-t-il. Quand j’ai vu la file de véhicules passer, j’ai demandé ce qui se passait. On m’a dit que c’était Ousmane Sonko et j’ai dit que cela valait le coup de courir. Je ne comptais pas manquer cet événement et je suis là parce que Sonko vaut le déplacement.

Quand il présentait son livre « Solutions », j’étais en voyage malheureusement. » Puis, le maire de la Médina, qu’on disait, il y a une période, proche du pouvoir, d’enchaîner : « Je veux juste vous dire que vous avez en Sonko un homme qui est une chance pour le Sénégal et pour l’Afrique et quand on a un homme de cette trempe, on en prend soin. C’est un bon Sénégalais, un bon citoyen. »

Fidèle lieutenant de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, candidat à la prochaine présidentielle mais aujourd’hui en prison, Bamba Fall a ensuite tenu des propos très élogieux voire dithyrambiques à l’endroit du leader de Pastef, de nature à faire croire à un clin d’œil. « Vous êtes comme moi, une victime du régime. On vous a licencié, on m’a emprisonné, on a emprisonné Khalifa (Sall). Nous avons vu ton engagement et tout ce que je peux dire, c’est que si le Sénégal vous a comme président, le pays aura un très bon président ! » Une déclaration qui a eu le don de soulever le public, ravi du discours du maire socialiste de la Médina et soutien manifeste d’un rival à la présidentielle. A moins qu’il ne soit convaincu que la candidature de son leader, Khalifa Sall, sera invalidée…