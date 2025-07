​Médina : un pâtissier arrêté pour sodomie sur un enfant de 9 ans

Les habitants de la Médina, un quartier situé au plein cœur de Dakar, sont sous le choc suite à l’arrestation de Mouhamed Dia, un pâtissier de 26 ans résidant à la rue 33 X28, accusé d’avoir « sodomisé un enfant de 9 ans ». Il a été déféré au parquet hier, lundi pour « viol, détournement de mineur, pédophilie et acte contre nature ».

Les faits remontent au 25 juillet. La mère de la jeune victime, Mme Diallo, a raconté aux enquêteurs du commissariat de la Médina qu’elle était rentrée chez elle vers 15 heures, après avoir conduit son époux, souffrant de déficience mentale, à l’hôpital de Fann. Elle s’était alors reposée, ignorant que son fils, T.M.G. Diallo, 9 ans, était sorti jouer.

Vers 18 heures, l’enfant est revenu et a révélé à sa mère que Mouhamed Dia l’avait attiré dans sa chambre et avait abusé sexuellement de lui en le sodomisant. Accompagnée de ses autres fils, Mme Diallo s’est immédiatement rendue chez le mis en cause avant d’alerter la police.

Lors de l’interpellation de Mouhamed Dia, les policiers du commissariat de la Médina ont découvert sur les lieux une boîte de vaseline, qui a été saisie pour les besoins de l’enquête.

Face aux enquêteurs, Mouhamed Dia a reconnu les faits. Il a déclaré : « J’ai juste mis mon pénis entre ses fesses avant d’éjaculer. Je n’ai pas fait trente secondes ». Le mis en cause a tenté de se justifier en prétendant que « le diable l’aurait possédé ».

L’affaire, d’une gravité extrême, est désormais entre les mains de la justice.