MÉDIAS : Le gouvernement convoque des Journées de concertation sur le secteur de la communication

À l’initiative du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement du Sénégal organise les Journées de concertation du secteur de la communication, prévues du 18 au 20 juin 2025 au Noom Hotel, à Dakar.

Selon nos informations, cette rencontre tripartite entre l’État, les professionnels des médias et les acteurs du numérique s’inscrit dans le cadre des instructions données par le chef de l’État, invitant à intensifier les échanges avec les acteurs de la presse pour co-construire un modèle économique durable au service d’une presse libre, professionnelle et responsable.

L’objectif de ces trois journées est de jeter les bases d’un cadre harmonieux et collaboratif, afin de permettre à chaque acteur d’assumer pleinement son rôle dans un écosystème de l’information plus éthique, plus sûr et mieux gouverné. Les travaux déboucheront sur des recommandations concrètes, qui seront soumises au Président de la République pour orienter la politique nationale en matière de communication, de médias et de gouvernance numérique.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 18 juin à 9h00, tandis que la clôture officielle est prévue le vendredi 20 juin à 15h00, toujours au Noom Hotel.