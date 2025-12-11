Médias-Etat :la Cour Suprême annule tous les arrêtés du Ministre de la Communication

La chambre administrative de la Cour Suprême annule tous les arrêtés du ministre de la communication pour l’instauration d’une plateforme pour inscrire les organes de presse et la commission d’examen et de validation des entreprises de presse. La chambre administrative de la Cour Suprême annule tous les arrêtes du ministre de la communication pour l’instauration d’une plateforme pour inscrire les organes de presse et la commission d’examen et de validation des entreprises de presse.
Pour rappel, le CDEPS avait saisi son avocat Me Cheikh Abdou Ndiaye qui a eu gain de cause ! La Cour Suprême annule les deux arrêtés du ministre de la communication!
