Mbour : Un homme poignarde mortellement sa mère

Le département de Mbour est sous le choc après un drame familial survenu ce mardi à Nguéniène. Une violente dispute au sein d’une famille a tourné au tragique, coûtant la vie à une femme, poignardée par son propre fils.

Selon les informations recueillies, l’auteur présumé des faits, B. Sarr, un maçon âgé d’environ 37 ans, a été interpellé peu après le drame par les éléments de la brigade territoriale de Joal. La victime, identifiée comme Marie Diouf, est décédée des suites de ses blessures.

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause est passé aux aveux, exprimant des regrets. Il a expliqué que l’altercation serait née d’une accusation de vol d’argent portée par sa mère. « Je l’ai poignardée parce qu’elle m’accusait de vol, mais je n’avais pas l’intention de la tuer », a-t-il déclaré lors de son audition.

Une enquête est en cours afin de déterminer avec précision les circonstances de ce matricide qui a profondément bouleversé la localité.