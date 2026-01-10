Mbour : un homme de 80 ans retrouvé sans vie dans un salon de massage

Une intervention d’urgence des sapeurs-pompiers de Saly, ce jeudi, s’est soldée par un constat de décès dans un salon de massage de la station balnéaire. La victime, un ressortissant étranger âgé de 80 ans, a été retrouvée sans vie à l’intérieur de l’établissement.

Selon les premières informations, l’homme aurait été victime d’un malaise brutal alors qu’il recevait des soins dans ce salon. Malgré l’alerte rapide donnée aux secours, ces derniers n’ont pu que confirmer son décès sur place, avant de procéder à l’évacuation du corps vers une structure hospitalière.

Selon seneweb, les éléments recueillis indiquent que l’octogénaire s’était rendu dans l’établissement afin de soulager des douleurs persistantes aux pieds. Il se serait déplacé par ses propres moyens, à bord d’un quad, pour bénéficier de la séance de massage.

Le malaise serait survenu alors qu’il était installé sur la table de soins. Les premières constatations évoquent la piste d’une crise cardiaque, sans qu’elle ne soit encore formellement confirmée.

Les autorités compétentes ont effectué les constatations d’usage. Des examens complémentaires ou une enquête pourraient être diligentés afin de déterminer avec précision les causes et les circonstances exactes de ce décès, qui a suscité une vive émotion dans ce quartier de la station balnéaire de Saly.