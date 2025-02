Mbodiène : Une écloserie pilote pour réinventer l’aquaculture durable au Sénégal

L’écloserie piscicole de Mbodiène, inaugurée ce 30 janvier 2025 Sous le haut patronage de Mme Fatou Diouf, Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires (MPIMP) marque une étape majeure dans la promotion de l’aquaculture durable au Sénégal. Ce projet, fruit d’une convention quadripartite entre l’Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA), la Fondation Veolia, l’Institut Océanographique Paul Ricard (IOPR) et le Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI), témoigne d’un engagement collectif pour répondre aux enjeux socio-économiques et environnementaux du pays.

Avec une production halieutique nationale de 130 millions de tonnes en 2022, le secteur des pêches sénégalais reste stratégique, mais confronté à des défis structurels majeurs :

Manque d’alevins de qualité pour garantir une production piscicole compétitive.

Exode rural et chômage touchant particulièrement les jeunes et les femmes.

Risque croissant de migration irrégulière face à l’absence d’opportunités économiques locales. Défis environnementaux, notamment l’érosion côtière et les impacts du changement climatique. L’écloserie de Mbodiène répond à ces défis à travers une approche intégrée, centrée sur :La création d’emplois locaux pour les jeunes et les femmes;

La réduction de la pauvreté par le développement de solutions économiques viables;

Le renforcement de la sécurité alimentaire grâce à une aquaculture résiliente et durable;

L’atténuation des impacts environnementaux et la préservation des écosystèmes.

L’Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA) en tant que cheville ouvrière de la stratégie gouvernementale, l’ANA pilote l’implémentation technique du projet et assure un accompagnement de proximité pour les pisciculteurs. Ses missions incluent :

Planification stratégique et coordination : Élaboration de plans alignés sur les priorités nationales et facilitation des synergies entre acteurs publics, privés et communautaires.

Formation et transfert de compétences : Sensibilisation des populations locales et renforcement des capacités des bénéficiaires, avec un accent sur les femmes et les jeunes.

Introduction de technologies innovantes : Mise en place d’équipements modernes (bassins, systèmes de filtration, etc.) et diffusion de pratiques respectueuses de l’environnement.

Suivi et évaluation : Audits réguliers, appui technique continu et promotion d’une aquaculture comme levier économique et social.

La Fondation Veolia, principal bailleur du projet, apporte un soutien financier et logistique déterminant. Ses contributions couvrent :

Construction et équipement : Mise en place d’infrastructures modernes et éco-responsables pour la production d’alevins de qualité.

Renforcement des capacités locales : Organisation de formations techniques et inclusion économique des jeunes et des femmes.

Soutien logistique : Approvisionnement en intrants (alevins, aliments spécialisés) et assistance continue pour garantir la pérennité du projet.

Alignée sur les objectifs de développement durable , la fondation inscrit ses actions dans une vision globale de préservation des ressources et de développement économique local durable. L’Institut Océanographique Paul Ricard (IOPR) apporte son expertise scientifique pour adapter les pratiques aquacoles aux enjeux environnementaux et garantir la compatibilité avec les écosystèmes marins.

Études environnementales : Analyse des impacts des activités aquacoles et propositions de techniques innovantes pour minimiser les effets sur l’environnement.

Solutions écologiques : Initiatives telles que la restauration des habitats aquatiques (mangroves, récifs artificiels) et l’atténuation des impacts climatiques (érosion côtière).

Promotion de l’aquaculture durable : Développement de systèmes aquacoles intégrés et suivi écologique continu des installations. Le Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI) s’impose comme un acteur clé pour adresser les causes profondes de la migration irrégulière. Ses contributions incluent :

Sensibilisation des populations : Campagnes locales sur les risques migratoires et les opportunités offertes par l’aquaculture; Insertion socio-économique : Formation des jeunes et autonomisation des femmes à travers des activités piscicoles génératrices de revenus; Réinsertion des migrants : Accompagnement spécifique pour les migrants de retour, avec des initiatives favorisant leur intégration économique; Coordination interinstitutionnelle : Travail en réseau avec les collectivités locales et suivi des résultats en matière de réduction des départs migratoires. L’écloserie piscicole de Mbodiène se positionne comme un projet pilote, avec un potentiel de réplication dans d’autres régions du Sénégal, notamment à Mbour, Thiès et Bakel. Ce projet s’inscrit dans une stratégie nationale visant à : Renforcer l’économie locale : Création de centaines d’emplois directs et indirects dans le secteur aquacole; Promouvoir l’inclusion sociale : Intégration active des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur économiques; Assurer la durabilité environnementale : Adoption de pratiques respectueuses des écosystèmes et renforcement de la résilience face au changement climatique. En offrant des alternatives économiques crédibles et durables, le projet redonne espoir aux populations locales et consolide une vision d’un avenir prospère, inclusif et respectueux de l’environnement.