Dans la commune de Mbacké, Y. Sarr, 23 ans, est activement recherché pour avoir cambriolé la chambre de sa tante, Y. Sow, et volé ses bijoux. Les faits se sont produits le 16 septembre 2025, pendant que la victime assistait aux funérailles de son frère à Bambey, narre L’AS dans son édition du mercredi.

Profitant de son absence, poursuit le journal, le jeune homme, fils de la coépouse de la victime, a forcé la porte, fouillé les lieux et emporté les bijoux qu’il a bradés à 800 000 F CFA au marché Ocass de Touba. Passionné de paris sportifs, il a tout perdu le même jour sur le site 1xbet.

À son retour, la dame découvre le vol, mène une petite enquête grâce à des bijoutiers, et apprend que son beau-fils est à l’origine du cambriolage. Elle dépose immédiatement plainte auprès du procureur de Mbacké, après avoir informé son époux, un émigré en Espagne.

Depuis, le mis en cause est introuvable, et aurait, selon ses proches, fui vers la Gambie, complète L’AS.