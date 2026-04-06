Matchs amicaux Perou et Gambie: la Fsf fait 2 milliards de FCfa de recettes (billetterie)

La Fédération sénégalaise de football (FSF) peut se réjouir. À l’occasion de la dernière fenêtre internationale de mars, les matchs amicaux des Lions ont généré plus de 2 milliards de francs CFA.

L’information a été révélée par le président de la FSF, Abdoulaye Fall, dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS) : « On va faire le point. Mes collaborateurs sont en train de travailler là-dessus, mais on peut déjà dire que c’est un succès financier. Rien que pour les ventes de tickets, nous sommes à plus de 3 300 millions d’euros, même s’il y a eu beaucoup de charges. Le résultat est très largement positif, au-delà de nos attentes ».

Ces recettes proviennent principalement de la billetterie des deux rencontres disputées face au Pérou et à la Gambie, organisées entre le Stade de France et le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une dynamique que la FSF entend maintenir, comme l’a souligné son président : « À chaque fois que nous organisons des matchs, nous versons des centaines de millions dans nos caisses On peut dire que nous ne serons pas loin du milliard qu’on va verser uniquement sur ce match [au stade de France »

Sur le plan sportif, les Lions ont également répondu présents avec deux victoires convaincantes face au Pérou (2-0) et à la Gambie (3-1), validant une préparation réussie en vue de la Coupe du Monde 2026. Revenant sur les désagréments signalés par certains supporters lors de la rencontre face aux Scorpions de la Gambie, Abdoulaye Fall a pointé les difficultés d’accès au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. « Nos autorités sont interpellées pour trouver des solutions. Sur le plan interne, nous devons corriger certaines choses. Nous n’avons pas su anticiper certaines choses. Nous sommes revenus de Paris très tard. Nous avions une journée pour organiser le match. ll y a eu encore des dysfonctionnements Nous avons lancé [la plateforme digitale] +Go Gaindé+. Elle a embarqué un dispositif de +ticketing+ qui n’a pas pu être opérationnalisé. Il y a eu des retards dans le développement. A partir du prochain match, le dispositif va fonctionner et cela va nous permettre de régler les problèmes de +ticketing+”, a promis Abdoulaye Fall.