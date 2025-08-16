Matam : deux enfants meurent après l’effondrement d’un mur lors des fortes pluies

Un bébé et un enfant âgé de sept ans ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi à Matam, lorsqu’un mur en banco s’est effondré sur leur famille. Le drame est survenu alors que de fortes pluies accompagnées de rafales s’abattaient sur la région.

Les fortes précipitations ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs quartiers, endommageant de nombreuses habitations. Le mur, fragilisé par les intempéries, s’est écroulé en pleine nuit, piégeant les victimes.

Sur place, les autorités locales ont ordonné la démolition du reste de la structure afin de prévenir de nouveaux accidents.