Maroc : Mohammed VI accorde une grâce royale à 1.386 condamnés

À l’occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce royale à 1.386 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, selon un communiqué du ministère marocain de la Justice.

Parmi les bénéficiaires, 1.157 détenus ont vu leurs peines allégées ou annulées, avec notamment des remises totales ou partielles de peines d’emprisonnement, ainsi qu’une commutation de peine perpétuelle en peine à temps. 214 personnes en liberté ont également bénéficié de mesures de grâce portant sur des peines d’emprisonnement, des amendes ou les deux.

La grâce royale a par ailleurs concerné 15 détenus condamnés pour des affaires d’extrémisme et de terrorisme, après approbation royale. Ces derniers ont officiellement exprimé leur attachement aux constantes nationales, révisé leurs orientations idéologiques et rejeté l’extrémisme et le terrorisme.

Ce geste s’inscrit dans la tradition de clémence royale à l’occasion des grandes fêtes nationales, marquant à la fois une volonté de miséricorde et de réinsertion, tout en réaffirmant l’attachement du Royaume à ses valeurs et institutions.