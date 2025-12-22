Maroc 2025: 25 parieurs privilégiés plongent dans l’aventure CAN grâce à la LONASE

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a marqué les esprits à l’occasion de la remise des gagnants de la Promo CAN Maroc 2025-2026. L’événement, initialement prévu comme une rencontre institutionnelle, a pris une autre dimension en mettant à l’honneur parieurs, vendeurs et agents issus de toutes les régions du pays. Plusieurs bénéficiaires ont ainsi eu l’opportunité exceptionnelle de vivre de près la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, symbole fort de cohésion et de fierté nationale.



À travers cette initiative, la direction générale, conduite par Toussaint Manga, affirme une orientation claire : faire de la LONASE un acteur engagé dans la vie sociale. L’entreprise publique entend dépasser sa mission économique pour contribuer au développement du sport, de l’éducation, de la santé et de la culture, en appui aux politiques publiques.

La Direction a également tenu à saluer l’implication du comité en charge de la Promo CAN 2025, ainsi que l’engagement constant des équipes sur le terrain, souvent éloignées de la capitale.

Cette rencontre a aussi été l’occasion pour le Directeur général, Toussaint Manga, de rappeler les principes fondamentaux encadrant les activités de jeu. Insistant sur la nécessité d’un usage responsable, il a mis en garde contre les risques de dépendance et réaffirmé l’interdiction stricte de l’accès aux jeux pour les mineurs. Un message de prévention assumé, dans un secteur régulièrement interpellé par l’opinion publique.

En réaffirmant son soutien aux autorités sportives nationales, aux supporters et à l’équipe nationale, la LONASE se positionne comme un partenaire institutionnel engagé, déterminé à accompagner les grandes ambitions sportives du Sénégal tout en respectant ses responsabilités sociales.