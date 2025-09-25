Mame Mbaye Niang lance des piques depuis les Usa: «Lep dina…»

Mame Mbaye Niang, qui avait disparu des radars au lendemain de l’alternance, est réapparu, ce jeudi, aux Etats Unis d’Amérique. Il y a pris part à la cérémonie de présentation du livre du Président Macky Sall. L’ancien ministre du Tourisme n’est pas reparti sans placer quelques mots sur la situation qui prévaut au pays.

«La dernière fois qu’on s’était exprimé, nous avions dit que c’est nous qui avions raison. Et Dieu est avec la vérité. Jamais les stratagèmes ou les calomnies n’auront raison de la vérité. La vérité finira par éclater (lep dina leer)», a-t-il indiqué devant des concitoyens venus prendre part à la cérémonie de présentation du livre «L’Afrique au cœur» du Président Macky Sall.