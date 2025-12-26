Mame Mbaye Niang et les 16 milliards (par Marvel NDOYE)

ACTE 2. Mame Mbaye Niang ficèle l’arnaque

Mame Mbaye Niang, roublard dans l’âme, flaire la bonne arnaque. Il décide de trouver la surface en question pour la vendre exclusivement à l’espagnol. Il dégote alors 25 hectares figurant dans les domaines sous contrôle de la SAPCO dirigés alors par son ami Aliou SOW qu’il a fait nommer en Janvier 2018. La SAPCO est rattachée au Ministère du Tourisme. Les 2 amis s’entendent.

Un montant de 16,4 milliards CFA est proposé à l’espagnol qui donne son accord de principe.

ACTE 3. L’entrée en action de Thiamel et Amadou Loum Diagne

Il fallait trouver un intermédiaire habitué des affaires foireuses qui va se faire passer pour un client auprès de SAPCO, va acheter les 25 hectares à une modique somme, et les revendre à l’espagnol.

Thiamel Ndiadé Niang, épouse de Mame Mbaye Niang, alors Directrice Marketing et Communication de VACAP SA, un groupe d’investissement immobilier et touristique sénégalais, fait alors impliquer son patron qui se trouve être le sulfureux Amadou Loum Diagne.

Amadou Loum Diagne a le profil idéal pour une telle arnaque, lui qui aurait dû être en prison pendant de longues années si Macky Sall n’avait pas mis son coude sur le rapport de l’IGE concernant le carnage du FESMAN.

ACTE 4. Le terrain cédé par SAPCO à 1,5 milliards

Le faux acheteur Amadou Loum Diagne se fait délivrer une promesse de vente par la SAPCO pour ces 25 hectares, au prix de 1,5 milliards.

ACTE 5. Accord scellé entre les affairesistes

Les Affairenistes véreux scellent définitivement l’opération avec l’espagnol lors De L’édition 2018 du salon IFTM Top Resa qui s’est tenu en France en Septembre 2018

ACTE 6. Versement de l’avance

L’espagnol Luis Riu vers une avance à Amadou Loum Diagne qui lui permet de payer les 1,5 milliards à la SAPCO.

ACTE 7. Paiement du reliquat

Une fois les opérations foncières effectuées, l’espagnol Luis Riu s’acquitte du reste de la somme selon l’échéancier négocié. Nos affairesistes, avec à leur tête le délinquant Mame Mbaye Niang, se retrouvent avec un bénéfice de plus de 14 milliards CFA, déduction faite des frais et taxes.

Le partage est effectué par Mame Mbaye Niang qui se taille bien sûr la part du lion.

ACTE 8. Macky Sall entre en jeu

L’espagnol fait construire son hôtel pour près de 60 milliards. Macky Sall qui n’ignore rien de cette grosse arnaque fait le déplacement le 27 mars 2022, accompagné de toute la république, pour l’inauguration de l’hôtel.

PROFIL DES ACTEURS

1° Luis Riu Guell est un habitué des scandales et de la corruption.

Le 12 février 2018, il avait été arrêté à Miami après avoir corrompu le fonctionnaire Mariano Fernandez pour l’obtention d’autorisation de construction / rénovation de l’hôtel South Beach Property. Il a plaidé coupable et a accepté 2 ans d’assignation à résidence, et 2 ans de probation

2° Amadou Loum Diagne

Patron du groupe VACAP SA et d’autres sociétés, est un sulfureux homme d’affaires trempé dans des dossiers à scandales tels que :

Le FESMAN. Il a été épinglé avec Sindjéli Wade à hauteur de 25 milliards dans le rapport IGE que Macky Sall disait avoir mis sous le coude. Il suffit de taper sur google les termes « Fesman – Loum Diagne – Sindjeli Wade – IGE ».

La nébuleuse affaire de la JV dénommée CGI (Compagnie Générale Immobilière). Google vous en dira plus également.

Et plus récemment dans le scandale de la liquidation judiciaire de l’hôtel Savana. Une arnaque portant sur 35 à 40 milliards

3° Mame Mbaye Niang et Mme Niang.

Inutile de présenter ce couple de cleptomanes maléfiques. Ils savent pourquoi ils ont fui.

Il n’y a pas à mettre les formes avec de tels criminels. Des milliers de citoyens croupissent en prison pour des sommes n’atteignant même pas 1 million. Alors que ces criminels suceurs de sang vaquent tranquillement à leurs occupations après avoir volé des centaines de milliards. Il faut déclassifier les dossiers concernant Amadou Loum Diagne et Mame Mbaye Niang. Il faut également remettre sur la table cette grosse arnaque sur les 25 hectares.

MARVEL NDOYE