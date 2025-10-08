Mame Makhtar Guèye de JAMRA déchire la loi d’amnistie: “Nous rejetons fermement…”

Le vice-président de l’ONG JAMRA, Mame Makhtar Guèye, a réaffirmé avec vigueur son opposition totale à toute loi d’amnistie. Il rappelle l’avoir fermement rejetée dès le 28 février 2024, alors que Macky Sall était encore au pouvoir et les dirigeants actuels en prison. Cette position de principe demeure inchangée.

“JAMRA n’a JAMAIS cautionné et ne cautionnera JAMAIS une quelconque loi d’amnistie en faveur de quiconque aura volontairement commis un acte criminel”, martèle Mame Makhtar Guèye.

Des questions troublantes sur les crimes impunis

Le responsable moral de JAMRA pose des questions directes et dérangeantes. Concernant les forces de l’ordre, “comment peut-on amnistier un policier qui a tué volontairement, de sang-froid, et à balle réelle, un manifestant désarmé ?”.

À propos des violences civiles, l’organisation liste une série d’actes graves commis lors des manifestations. Fatimata Bineta Diallo et Oumou Kalsom Diallo, brûlées vives au cocktail Molotov dans un minibus de la ligne 65 à Yarakh ; le saccage et le pillage de supermarchés ; la destruction de stations d’essence ; des milliers d’emplois perdus, notamment pour les jeunes ; 20 bus incendiés au dépôt de Dakar Dem Dikk à Keur Massar, des amphithéâtres de l’université de Dakar brûlés ;

des magasins détruits, des marchandises volées à de braves citoyens

Un cadre juridique déjà existant

Mame Makhtar Guèye rappelle que plusieurs actes sont déjà criminalisés au Sénégal, dont

la drogue (via la loi Latif Guèye de JAMRA n°2007-31 ; le viol ; le vol de bétail ; le vol à main armée ;

l’incendie volontaire ; le principe du caractère sacré de la vie.

S’appuyant sur les textes religieux, JAMRA cite le verset 32 de la sourate Al-Ma’ida : “Quiconque tue volontairement son prochain, c’est comme s’il avait assassiné l’humanité entière.”

“Que chacun assume donc les conséquences de ses actes criminels !”, a-t-il conclu.