Malika : Un nouveau-né encore relié à son cordon ombilical découvert en pleine rue

Le commissariat d’arrondissement de Malika a été informé ce vendredi vers 9 h 30 par la dame M. Sall de la découverte d’un bébé de sexe masculin abandonné dans une rue située non loin du stade municipal de Malika.

Le transport effectué sur les lieux a permis de constater qu’il s’agissait d’un bébé vivant, portant toujours son cordon ombilical, ne présentant aucun signe apparent de blessure selon des sources de Seneweb.

Selon les premières constatations, le nourrisson serait né dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026. Il était enveloppé dans un linge que Mme Sall a utilisé pour le couvrir après sa découverte.

Madame Sall a déclaré que c’est lorsqu’elle se rendait à la boutique que son attention a été attirée par les cris du bébé. En s’approchant, elle l’a trouvé seul, à même le sol, sans aucune couverture. Elle a alors dénoué l’un de ses pagnes pour le couvrir, avant d’aviser le commissariat et les sapeurs-pompiers.

Après les constatations d’usage, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le nourrisson et l’ont déposé à la maternité du centre de santé de Malika.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a été avisé et une enquête a été ouverte.