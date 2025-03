Mali : les médicaments traditionnels seront labellisés

Le Mali veut se lancer dans la production à grande échelle de Médicaments Traditionnels Améliorés labélisés par la marque collective. Sur 100 projets soumis à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) par les Etats membres, seuls deux projets ont été retenus dont celui du Mali. « Notre pays à travers le CEMAPI a été retenu pour un financement à hauteur de 150.000.000 FCFA », a salué Adama Yoro Sidibé, Secrétaire général du ministre de l’Industrie et du Commerce. Selon lui, les médicaments issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles sont aujourd’hui une alternative sûre à la médecine conventionnelle.

Auprès de l’OAPI, le Mali a déjà labellisé l’échalote de Bandiagara en Indication Géographique protégée. Le pays a aussi fait enregistré des labels mangues du Mali, viandes rouges du Mali et ses dérivés (Mali Sogo), ou encore le bogolan du Mali. La validation du règlement d’usage et du logotype de la marque collective des produits de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles est une première étape dans ce processus de labellisation.

Présente à l’atelier de validation, Pr Rokia Sanogo, Directrice de l’Institut national de recherche sur la Médecine et la Pharmacopée Traditionnelles au Mali (INRMPT) a salué l’initiative. Selon elle, les médicaments à labelliser sont ceux issus de « recettes de la médecine traditionnelle, à posologie quantifiée, à limites de toxicité déterminées et à efficacité confirmée ».

L’aboutissement du processus de labellisation, a expliqué Pr Rokia Sanogo, est une opportunité qui va renforcer l’offre de soins dans l’intérêt de la santé publique. Cela va aussi renforcer le rôle d’avant-garde et de leadership du Mali dans la valorisation des ressources de la médecine et la Pharmacopée africaine.

