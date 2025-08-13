Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Maiga placé en garde à vue

L’ancien Premier malien Choguel Kokalla Maiga, entendu ce mardi dans le cadre d’une affaire de malversations financières présumées, a été placé garde à vue à la fin de son audition, selon un communiqué de son avocat Me Cheick Oumar Konaré.

“Après avoir été auditionné, la première fois, vendredi 1er août 2025, par la brigade du Pôle national économique et financier, l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maiga a été convoqué ce mardi 12 août 2025 devant la même brigade, en vue, selon les enquêteurs, de confrontations avec certains de ses anciens collaborateurs”, peut-on lire dans le communiqué de Me Konaré.

Arrivé au Pôle à 9 heures, l’avocat souligne que son client a été attendu jusqu’à 14 heures sans que les confrontations annoncées n’aient lieu. “En fin de compte, les agents de la brigade lui ont notifié formellement son placement en garde à vue, en attendant la transmission du dossier aux autorités compétentes”, dit-il.

Selon lui, la mesure de garde à vue frappe aussi plusieurs de ses anciens collaborateurs, notamment son ancien Directeur de cabinet, le Professeur Issiaka Ahmadou Singaré, et trois anciens Directeurs administratifs et financiers de la Primature.

“Ce placement en garde à vue survient dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’atteinte aux biens publics émises par un rapport du Vérificateur général”, fait-il savoir.

Toutefois, il rassure que Choguel Kokalla Maïga bénéficie de tous les égards du personnel de la brigade.

L’avocat précise que l’ancien Premier ministre est “présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation par les juridictions compétentes”.

