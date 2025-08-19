Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga écroué pour « atteinte aux biens publics »

L’ancien chef du gouvernement de transition, figure centrale de la vie politique malienne, a été placé en détention ce mardi 19 août 2025 à l’issue de son audition par la Cour Suprême. Cette incarcération, dans le cadre d’une enquête pour atteinte aux biens publics, envoie un signal fort dans un contexte de lutte anti-corruption.

Un séisme politique a secoué Bamako ce mardi 19 août 2025. L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été placé sous mandat de dépôt par la Cour Suprême du Mali, agissant en tant que Haute Cour de Justice, à l’issue d’une audition marathon. Il est poursuivi pour « atteinte aux biens publics », une accusation grave qui peut recouvrir des faits de corruption, de détournement de fonds ou de mauvaise gestion ayant porté préjudice au Trésor public.

Cette décision judiciaire marque un tournant spectaculaire dans le parcours de l’une des figures les plus en vue de la transition malienne. M. Maïga, qui a dirigé le gouvernement de juin 2021 à janvier 2022 avant de démissionner pour raisons de santé, était jusqu’alors perçu comme un pilier du régime issu du coup d’État de 2020.

Selon des sources judiciaires proches du dossier, l’ancien chef du gouvernement s’est présenté ce mardi matin devant les juges de la Haute Cour de Justice, la seule instance habilitée à juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Les détails précis des faits qui lui sont reprochés n’ont pas encore été officiellement divulgués. L’infraction d’« atteinte aux biens publics » suggère toutefois que l’enquête porterait sur des décisions ou des gestions présumées litigieuses durant son passage à la Primature.

À l’issue de plusieurs heures d’audition, les magistrats ont estimé qu’il existait des éléments suffisamment graves pour justifier son incarcération en attendant la suite de la procédure, possiblement un procès. Le placement sous mandat de dépôt, qui équivaut à une détention provisoire, indique que les juges redoutent un risque de fuite, de pression sur les témoins ou de collusion.

La nouvelle de son incarcération a provoqué une onde de choc dans la classe politique et dans l’opinion publique malienne. Ses partisans, notamment au sein du Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR), son parti, ont dénoncé une manœuvre politique et une « justice aux ordres », y voyant une volonté de l’actuel pouvoir de l’écarter de l’échiquier politique, notamment dans la perspective de la fin de la transition.

À l’inverse, pour ses détracteurs et pour une partie de la population lassée par des décennies de corruption, cette arrestation est perçue comme un signal positif. Elle serait la preuve que la justice, sous l’impulsion des autorités de la transition, ose enfin s’attaquer aux plus hautes sphères de l’État, dans le cadre des promesses de assainissement de la vie publique.

Pour l’heure, Choguel Kokalla Maïga est détenu dans un lieu non divulgué. Son avocat n’a pas encore fait de déclaration publique. La suite de la procédure judiciaire, très attendue, devrait préciser la nature exacte des charges retenues contre lui et déterminer si d’autres hauts responsables seront concernés.