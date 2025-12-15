Sa maison rasée à Ouakam, Madiambal Diagne brise le silence

Une opération de démolition a été menée ce dimanche à la Cité Batrain de Ouakam, où des bulldozers ont rasé les murs d’une résidence attribuée au journaliste Madiambal Diagne. Les images de l’intervention, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont rapidement suscité des interrogations sur les motifs et le cadre juridique de cette démolition.

Selon les informations recueillies, Madiambal Diagne a lui-même ordonné la destruction de sa résidence, située à la Cité Batrain. Cette décision vise à mettre un terme à un conflit de voisinage portant sur l’assiette foncière du terrain, alors que le propriétaire se trouve actuellement hors du territoire national.

L’ instruction de démolition a été transmise par Mohammed Gueye , qui a précisé que cette mesure a pour objectif d’éviter toute escalade du différend avec les voisins et de prévenir d’éventuelles complications juridiques liées au statut du terrain.

Cette démolition intervient dans un contexte judiciaire particulier pour l’homme de médias. En séjour en France, Madiambal Diagne fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la justice sénégalaise, à la suite d’une plainte déposée contre lui.