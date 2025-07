Maintien de la paix : Le Sénégal renforce sa présence en rdc avec deux nouveaux contingents

Dans le cadre de leur prochain déploiement en République Démocratique du Congo (RDC), les contingents SENFPU 1-18 et 2-18 de la Gendarmerie nationale ont reçu, vendredi, le drapeau national lors d’une cérémonie solennelle. Celle-ci s’est tenue sur la place d’armes du quartier Samba Diéry Diallo, sous la présidence du général de brigade Jean Bernard Bocandé, commandant la Gendarmerie mobile.

Devant des autorités militaires, des invités de marque et les familles des personnels, les 360 gendarmes dont 80 femmes ont officiellement achevé leur phase de pré-déploiement. Chacun des contingents, fort de 180 éléments, est placé sous le commandement respectif des chefs d’escadron Adama Goudiaby (SENFPU 1-18) et Amadou Cissokho (SENFPU 2-18).

Ces unités s’apprêtent à rejoindre la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO), où elles participeront aux opérations de maintien de la paix dans un contexte sécuritaire toujours fragile.

Durant leur préparation opérationnelle, les contingents ont été formés aux standards internationaux en matière de maintien de la paix, notamment sur les droits humains, la protection des civils, la gestion des foules, ainsi que la coordination interforces.

En arborant les couleurs nationales, ces contingents deviennent les dignes représentants du Sénégal au sein de la communauté internationale, illustrant le rôle actif du pays dans les missions de paix de l’ONU.

À travers cette nouvelle contribution à la MONUSCO, la Gendarmerie nationale confirme son engagement continu en faveur de la sécurité régionale et de la stabilité en Afrique. Le général Bocandé a salué « le professionnalisme, la discipline et l’engagement » des personnels déployés, tout en rappelant les valeurs de rigueur et d’exemplarité qu’ils auront à incarner sur le terrain. Avec ce départ, le Sénégal réaffirme sa tradition d’excellence dans les opérations de maintien de la paix, un pilier de sa diplomatie de défense et de sa solidarité internationale.

Avec la Rts