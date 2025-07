Magal 2025 : Le train circulera entre Mbacké et Touba, annonce le ministre Yankhoba Diémé

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé ce lundi la mise en service du train sur le tronçon Mbacké-Touba à l’occasion du Grand Magal prévu le 13 août prochain. Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), il a précisé que cette initiative se poursuivra après l’événement religieux pour faciliter le transport des élèves dans la région.

« L’innovation majeure, c’est ici, à la gare ferroviaire de Mbacké. Pour le Magal, le train va circuler sur le tronçon Mbacké-Touba, long de 24 kilomètres, avec huit haltes », a déclaré le ministre lors d’une visite à Touba, en présence du gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall, d’autorités religieuses, de directeurs généraux et de parlementaires.

Yankhoba Diémé a indiqué que le trafic ferroviaire sera maintenu au-delà du Magal, conformément au souhait du khalife général des mourides, pour permettre aux élèves de se déplacer dans de meilleures conditions.

Selon lui, quelque trois mille élèves vont emprunter ce circuit et environ 720.000 personnes seront transportées sur l’année.

Libération des emprises

Le ministre a réitéré l’engagement de son département à rénover et moderniser le réseau ferroviaire national.

A Mbacké, il a dénoncé les agressions sur l’emprise de la voie ferrée, saluant toutefois l’implication des autorités administratives et religieuses pour la libération de ces emprises.

‎‎Un dispositif de sécurité sera mis en place pour prévenir les accidents, a-t-il assuré.

Lors de cette visite, Yankhoba Diémé s’est félicité de l’état d’avancement des travaux de réparation et d’entretien des voiries exécutés par l’Ageroute, notamment la route de l’héliport dont les travaux sont réalisés à 90 %. Il a promis leur achèvement avant le Magal.

Le ministre a également visité le plan de circulation mis en œuvre sur l’autoroute et les bretelles de sortie aménagées pour fluidifier le trafic et réduire les accidents.

