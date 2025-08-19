Mafia du foot : la DNLT frappe un réseau de faux papiers et visas frauduleux

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a mis à jour un vaste réseau d’escroquerie mêlant faux visas, usurpations d’identité et documents falsifiés. Trois figures du milieu sportif, Alioune Badara Diaw, agent de joueur et président de l’académie Talent Foot à Grand-Médine, l’ex-footballeur Yaya Ba, et l’entraîneur Amadou Ly dit « Coach Am », ont été déférés au parquet de Dakar pour association de malfaiteurs.

L’affaire a démarré par une plainte d’Abdou Rahmane Diack. Celui-ci accuse Diaw de lui avoir soutiré plus de 2,7 millions de F CFA en lui promettant des tests de présélection en Italie pour son frère cadet. « Depuis la remise des sommes, rapporte Libération, il a fait le mort », a-t-il confié aux enquêteurs.

D’autres victimes ont suivi. Ismaïla Mané affirme avoir payé 1,2 million de F CFA pour un visa français destiné à sa belle-sœur. Le footballeur Malick Ndiaye, lui, dit avoir versé 4 millions de F CFA pour un visa Schengen qui ne s’est jamais matérialisé. « Je n’ai jamais revu mon document de voyage », a-t-il dénoncé.

Face aux policiers, Alioune Badara Diaw a tenté de se défausser sur Yaya Ba, évoquant un mystérieux contact en France prénommé Mark. Mais l’enquête a vite révélé qu’il s’agissait d’une invention. De son côté, Yaya Ba a fini par avouer. Des perquisitions ont permis de découvrir chez lui un cachet de l’académie Talent Foot et de multiples faux documents.

Il a reconnu avoir travaillé avec Coach Am, spécialiste des faux papiers : attestations d’assurances, invitations d’académies européennes, virements fictifs, certificats de nationalité pour des ressortissants étrangers. Pour chaque document, Coach Am empochait entre 20.000 et 30.000 F CFA.

La manne financière était considérable. « J’ai dépensé 22 millions de F CFA entre les filles et 1xbet », a confessé Yaya Ba, qui a imploré la justice de « faire preuve de clémence », évoquant une carrière brisée par une blessure.

Les perquisitions menées chez Amadou Ly ont confirmé l’ampleur de la fraude : carnets médicaux, cartes d’identité, extraits de naissance, jugements falsifiés, documents estampillés Fédération sénégalaise de football. Le faux entraîneur est même allé jusqu’à déclarer avoir produit de faux certificats de nationalité au nom de l’ancien gardien des Lions, Bouna Coundoul, et de ses frères.