Madiambal Diagne tacle le ministre Yassine Fall après sa sortie : « Ridicule ! Elle manque de classe »

Le journaliste Madiambal Diagne s’est également exprimé sur point de presse organisé par le ministère de la Justice concernant la découverte de téléphones portables dans la cellule de Farba. Dans un message sur sa page X, le patron du groupe « Avenir Communication » qualifie l’initiative de « ridicule » et s’interroge sur les véritables intentions de cette communication.

Pour le directeur de publication du Quotidien, cette conférence de presse pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. « Pourquoi ne pas évoquer l’Appel contre sa libération ? », s’interroge-t-il, dénonçant une transparence à géométrie variable. Madiambal Diagne regrette la longue absence de la ministre de la Justice du débat public et se demande si le dossier Farba constitue un cas isolé.

Le journaliste pose une question: « Yassine Fall peut-elle jurer n’avoir pas eu à communiquer avec les détenus Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sur des téléphones portables mis à leur disposition ? » Une interrogation qui fait référence aux conditions de détention des actuels dirigeants lorsqu’ils étaient eux-mêmes incarcérés.

Madiambal Diagne estime que la démarche du ministère relève d’un « manque de classe », accusant la garde des Sceaux de « fouiner dans les caniveaux ». Il rappelle par ailleurs que cette exposition publique constitue « une violation des données à caractère personnel »