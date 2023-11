Macky Sall voit les réseaux sociaux comme une nouvelle forme de perturbations de l’ordre public

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration de l’état-major de la Gendarmerie nationale et Direction de la Justice militaire, le président de la République Macky Sall a attiré l’attention de la gendarmerie nationale sur la préservation de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale. Car pour lui, «nous vivons au quotidien l’ampleur de la montée des périls, comme le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, etc. Mais aussi le phénomène mondial des visages malveillants des réseaux sociaux », qui pour lui, est « une nouvelle forme de perturbations de l’ordre public et de déstabilisation nationale ».

« L’infrastructure qui se dresse majestueusement devant nous, symbolise toute l’importance que j’accorde à la grandeur et au prestige que j’offre aux forces de défense et de sécurité, dont la gendarmerie nationale est une composante nécessaire. L’intégrité territoriale, la paix et la sécurité, sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale, en participant à leur préservation. Nos forces de défense et de sécurité contribuent à la sauvegarde des fondements de l’État, de la nation et de la République. C’est ce qui nous rassemble et nous protège. D’autre part, nous vivons au quotidien l’ampleur de la montée des périls, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, la pêche illicite non déclarée et non-réglementaire, la cybercriminalité, le réseau d’immigration clandestine et j’en passe. S’y ajoutent le phénomène mondial des vissages malveillants des réseaux sociaux, nouvelles formes de perturbations de l’ordre public et de déstabilisation nationale. Face à ces périples, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité s’impose en permanence, elle doit être rigoureuse pour garder en permanence le défi et agit pour s’adapter à toutes les circonstances ».

Poursuivant son discours, il rappelle : « Parallèlement, la gendarmerie nationale a vu ces effectifs triplés en 12 ans. Ce qui lui permet aujourd’hui d’opérer un maillage complet du territoire national. Ainsi, la gendarmerie territoriale dispose désormais de 9 légions, 6 sections de recherches, 25 compagnies, et 195 brigades. Quant à la gendarmerie mobile, elle compte 60 escadrons de manœuvre pleinement opérationnelle. Soit 18 escadrons répartis en groupement mobile et groupement blindé au sein de la lésion de gendarmerie d’intervention. Aussi, nous avons 82 escadrons de surveillance et d’intervention répartis sur l’étendue du territoire national. S’agissant du centre de renseignements et d’opérations, il dispose d’une infrastructure moderne et matériel de dernier génération et bénéficie du soutien opérationnel de l’escadrille, de drones et d’appuis de la gendarmerie de l’air et des transports aériens ».

Selon le Président Macky Sall : « Le nouvelle État Major du haut commandement que nous inaugurons aujourd’hui, s’inscrire dans la dynamique de monté en puissance ». Il compte soutenir la vision de renforcement des effectifs de la gendarmerie nationale pour atteindre « les 35 mille femmes et hommes a l’horizon 2025 et l’atteinte de leurs objectifs a l’horizon 2035 ».

Il rappelle que la gendarmerie nationale est « un patrimoine et une histoire. Ce sont de vieilles traditions qui méritent d’être conservées, enseigné et légué à la postérité ».