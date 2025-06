Macky Sall à l’ONU: La réaction surprenante de Aliou Tine

Invité de l’émission Le Jury du Dimanche sur iRadio ce 15 juin 2025, Alioune Tine, défenseur des droits humains et ancien président du Comité sénégalais des droits de l’homme, s’est exprimé sur les rumeurs d’une candidature de l’ex-président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Prudent, il a appelé à éviter les spéculations et à respecter le statut d’ancien chef d’État, tout en plaidant pour un débat digne, loin des attaques personnelles et des règlements de comptes politiques.