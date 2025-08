MAC de Saint-Louis : un mineur détenu décroche brillamment son BFEM 2025

À la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Saint-Louis, un jeune détenu a franchi une étape majeure de son parcours éducatif en obtenant avec succès son Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) 2025. Âgé de moins de 18 ans et en détention provisoire, il était inscrit en classe de 3e et a pu composer dans des conditions encadrées, malgré les contraintes du milieu carcéral.

Selon une note partagée par la Direction générale de l’administration pénitentiaire (DGAP) sur Facebook ce lundi 4 août, cette réussite est le fruit d’un engagement collectif : « Grâce à la mobilisation exemplaire de l’administration pénitentiaire, avec le soutien du juge d’instruction Abdoulaye Gueye et de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis, toutes les conditions ont été réunies pour lui permettre de passer l’examen sous escorte, dans le respect de la dignité et de l’espoir. »

Pour marquer cette réussite exceptionnelle, une cérémonie a été organisée au sein de la MAC. Y ont pris part : le Directeur de la Maison d’Arrêt et de Correction, le Directeur régional de l’administration pénitentiaire, Mme Ndeye Coura Diop, chargée des projets auprès de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation, le juge d’instruction, ainsi qu’une représentante de la famille du jeune lauréat.

« Bravo au jeune lauréat et à tous les acteurs engagés pour une justice plus humaine et une éducation inclusive, même derrière les barreaux », conclut la Direction générale de l’administration pénitentiaire.