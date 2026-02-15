Lutte : Franc bat Tapha Tine et confirme sa suprématie dans l’arène

L’Arène nationale a été, ce dimanche 15 février 2026, le théâtre d’un duel exceptionnel entre Tapha Tine, leader de Baol Mbollo, et Franc, le redoutable pensionnaire de la Jambaar Wrestling Academy. Une confrontation qui a tenu toutes ses promesses et qui a mis en lumière l’invincibilité du lutteur Franc.

Avec un bilan déjà impressionnant de seize combats et seize victoires, Franc a démontré une fois de plus toute sa puissance et sa maîtrise tactique. Face à Tapha Tine, il a su combiner force et stratégie pour s’imposer, confirmant son statut de lutteur invincible et de valeur montante incontournable de l’arène sénégalaise.

La saison 2025-2026, entamée en novembre, a enfin offert sa première affiche majeure. Organisé par le promoteur Mansour Bâ à travers Jambaar Productions, ce combat était attendu comme un moment décisif pour redéfinir la hiérarchie au sommet de la lutte. Tapha Tine, déjà battu lors de sa dernière sortie par Balla Gaye 2 le 21 juillet 2024, devait impérativement l’emporter pour rester dans la course aux sommets de ce sport.

En face, Franc, surnommé « Ndiago’Or », avance avec sérénité et détermination. Son invincibilité reste intacte, et chaque combat confirme sa place parmi les grands noms de la lutte sénégalaise, prêt à franchir de nouveaux caps dans sa carrière déjà prometteuse.