Depuis le démantèlement d’un réseau impliqué dans une affaire de transmission volontaire du VIH/SIDA, une certaine psychose s’est emparée d’une partie de la population sénégalaise. Ce climat a poussé de nombreux citoyens à se rendre massivement dans les centres de dépistage afin de s’assurer de leur statut sérologique, certains allant jusqu’à exhiber leurs résultats négatifs sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, la Secrétaire exécutive du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS), le Dr Safiétou Thiam, a tenu à apporter des clarifications rassurantes tout en rappelant les principes de prévention. La praticienne a invité chaque citoyen à effectuer son test de dépistage à titre préventif, soulignant que la connaissance de son statut reste l’arme la plus efficace pour stopper la chaîne de transmission.

Le Dr Safiétou Thiam a également tenu à calmer les esprits en révélant que, malgré la persistance de certains préjugés, le taux de prévalence au Sénégal est globalement en déclin. Sur une population estimée à 18 millions d’habitants, environ 47 000 personnes vivraient avec le VIH/SIDA dans le pays.

Parmi elles, 39 000 personnes, incluant des hommes, des femmes et des enfants, sont actuellement répertoriées et bénéficient d’une prise en charge médicale régulière.

Ces chiffres témoignent des efforts constants des autorités sanitaires pour encadrer les patients et stabiliser l’épidémie au niveau national. La Secrétaire exécutive du CNLS a conclu en insistant sur la nécessité de lutter contre la stigmatisation, qui reste l’un des principaux obstacles au dépistage et au suivi efficace des malades.