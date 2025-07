Lutte contre les MGF et les mariages d’enfants à Sédhiou : 100 jeunes en camp de sensibilisation pour impulser le changement

Cent jeunes (100), dont 75 filles, ont pris part à un camp de sensibilisation de trois jours dans la ville de Sédhiou (sud), au cœur du Pakao, avec un seul mot d’ordre : bâtir une nouvelle génération d’acteurs de changement. C’est sur initiative du Réseau des Jeunes pour la promotion de l’Abandon des MGF (Mutilations génitales féminines) et des mariages d’enfants qui vient ainsi poser un acte fort dans le cadre de ce combat pour la protection des enfants.

Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes « champions engagés » ont été outillés sur les normes sociales, les approches de communication comportementale et les mécanismes d’engagement communautaire. L’objectif principal de ce camp, selon un membre du réseau, était de « leur inculquer des méthodes et des normes efficaces pour conduire au changement de comportement nécessaire à l’abandon des MGF dans cette partie sud du pays ».

Au fil des échanges et des sessions de formation, les participants ont analysé en profondeur les pesanteurs sociales et culturelles qui freinent encore l’éradication des MGF et des mariages d’enfants. Des pratiques jugées néfastes mais toujours justifiées, dans certains milieux, par des traditions ancestrales.

Conscients de l’ampleur du défi, les jeunes campeurs se sont engagés à porter la lutte dans leurs localités respectives. Leur cible prioritaire : les mères, souvent perçues comme les garantes de la transmission des pratiques traditionnelles. Ces jeunes entendent ainsi briser le silence et les tabous, en misant sur la sensibilisation de proximité et la pédagogie du dialogue.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans la mobilisation communautaire pour la protection des droits des filles et des adolescentes dans la région de Sédhiou. Elle est aussi une preuve que la jeunesse, bien formée et bien encadrée, peut être un levier puissant pour faire reculer les violences basées sur le genre et bâtir une société plus juste et égalitaire.

