Lonase met fin à son partenariat avec le Groupe de presse de Youssou Ndour

Dans son édition de ce mercredi 3 septembre, L’Observateur rapporte que la Lonase a résilié «unilatéralement» son contrat de partenariat avec le Groupe futurs médias (Gfm), signé le 21 mai dernier.

La décision, notifiée par lettre recommandée le 29 août, intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux du document contractuel, précise le journal.

La publication de ce contrat a suscité une vague de réactions hostiles de la part de certains internautes se réclamant du « Projet » du nouveau régime. Ces derniers ont multiplié les appels au boycott et à l’asphyxie du groupe fondé par Youssou Ndour, accusé de proximité avec l’ancien pouvoir.

Pour informer l’opinion publique, le groupe de presse a rendu publique la lettre de résiliation, tout en s’abstenant de tout autre commentaire pour le moment.