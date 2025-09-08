LONASE–GFM : l’APPEL dénonce une rupture « abusive » de contrat

L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a exprimé ce week-end sa vive inquiétude face aux ruptures unilatérales de conventions de partenariat entre certaines entreprises publiques et des organes de presse privés. La dernière affaire en date concerne la résiliation de fait par la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) du contrat qui la liait au Groupe Futurs Médias (GFM).

Dans un communiqué, l’APPEL estime que ces résiliations « sont intervenues sans motif valable et portent gravement atteinte à la stabilité économique des entreprises de presse, aux emplois des travailleurs et à la pluralité de l’information ». Selon l’organisation, elles participent d’« une logique qui fragilise progressivement les médias privés, pourtant acteurs essentiels de notre démocratie ».

L’association dit « dénoncer fermement ces pratiques assimilables à des ruptures abusives de contrat de fait » et affirme sa « solidarité au GFM ainsi qu’à toutes les entreprises de presse victimes de décisions similaires ». Elle encourage les organes concernés à « saisir la justice pour faire valoir leurs droits ».

Réaffirmant son engagement, l’APPEL souligne qu’elle restera déterminée à défendre « la liberté de la presse et l’indépendance des médias face aux ingérences politiques ou aux pressions économiques ».

Au-delà du cas GFM, l’organisation appelle à une mobilisation générale des acteurs du secteur. « Seule une union forte et solidaire permettra à la presse sénégalaise de préserver sa dignité, d’assurer sa mission de service public d’information et de contribuer à l’édification d’une démocratie solide », martèle-t-elle.

Les éditeurs en ligne concluent en réaffirmant leur vigilance et leur détermination à « engager toutes les actions nécessaires pour garantir un environnement médiatique fondé sur la transparence, le respect des contrats et la justice ».