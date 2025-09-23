Loi sur le viol et la pédophilie : l’APDH réclame une révision urgente et interpelle l’Assemblée nationale

L’Association pour la Protection des Droits Humains (APDH) a adressé un courrier au président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El hadji Malick Ndiaye, ainsi qu’aux députés de la XVe législature, pour solliciter le réexamen de la loi n°2020-05 du 10 janvier 2020 modifiant le Code pénal et criminalisant les actes de viol et de pédophilie.

Dans sa lettre, l’organisation dit s’inquiéter de la « situation grave » liée, selon elle, à certaines accusations de viol ou de pédophilie qui seraient parfois utilisées à des fins de règlements de compte ou de haine personnelle.

L’APDH cite notamment l’affaire Fallou Fall, condamné en première instance à 15 ans de réclusion criminelle pour viol, puis relaxé en appel le 27 août 2025 par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L’association considère ce cas comme une illustration des limites actuelles de la législation.

L’organisation de défense des droits humains plaide pour l’adoption de mesures complémentaires permettant de mieux encadrer l’application de la loi, afin de renforcer les droits de la défense et de lutter contre les fausses accusations. Elle suggère par ailleurs que les dénonciations calomnieuses en matière de viol ou de pédophilie soient qualifiées d’infractions d’ordre public, que le parquet puisse soulever d’office devant la justice.

Dans sa requête, l’APDH estime que cet encadrement juridique constituerait un moyen de protéger les personnes accusées à tort, tout en maintenant la lutte contre les véritables crimes sexuels.