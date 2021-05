Litige foncier à Dougar: Guy Marius décortique le mafia et demande à Macky de freiner les faucons

Dougar était le lieu de rencontre de Yen a marre, de Frapp France dégage et le collectif des habitants de ladite zone hier Mardi à travers une conférence de presse pour parler de la litige foncier qui sévit dans la zone depuis un temps.Guy Marius SAGNA et par ailleurs porte-parole du jour à saisi l’occasion pour alerter sur les dangers qui guettent le pays et nourris par les litiges fonciers devenus récurant ces derniers semaines.

selon le leader du mouvement Frapp France dégage qui a déclaré en ce terme “nous avons étés surpris, choqué et scandalisé d’apprendre que la DESCOS a mobilisé des gendarmes qui sont nuitamment entrés dans les maisons des habitants de Dougar en fracassant les portes, en démolissant les fenêtres, jusqu’à en arrêter 34 personnes”, qu’il urge pour la stabilité et l’équilibre du pays d’arrêter les faucons qui alimentent ce mafia et terrorisent des citoyens qui réclament leurs propriétés.

Étant la seule personne morale et autorisée du pays à prendre des mesures et décisions capables de mettre fin à cet accaparement illégale, le président de la république Macky SALL doit prendre des décrets qui doivent délimiter les zones d’investissement seul gage pour éviter la prolifération de ce phénomène qui s’il continu risque de plonger le pays dans un chaos.

Pour rappel, les populations de Dougar réclame à la société Peacock-Investissement 159 ha de terres qu’elle aurait spoliées. Ces terres concernent deux titres fonciers 73 ha et 86 ha.