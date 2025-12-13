Liste des lions: Ces joueurs qui risquent d’être zappés par Pape Thiaw

Ce samedi à 11h, Pape Thiaw dévoilera la liste officielle des 28 Lions du Sénégal pour la CAN 2025. Si certains cadres sont quasiment assurés de faire partie de la sélection, plusieurs joueurs doivent encore attendre leur sort, suscitant suspense et débats parmi les supporters et les observateurs.

Défense : un duel à gauche et une absence probable

En défense, l’incertitude plane sur Abdou Diallo. Peu utilisé ces derniers mois, le champion d’Afrique pourrait manquer le rendez-vous continental malgré son expérience et son statut de leader dans les vestiaires. Sur le côté gauche, Antoine Mendy et Ilay Camara sont en concurrence directe. La présence d’El Hadj Malick Diouf et d’Ismail Jakobs à gauche, ainsi que de Krépin Diatta à droite, pourrait pousser le sélectionneur à n’en retenir qu’un seul. Dans l’axe, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck et Mamadou Sarr semblent pour l’instant indiscutables.

Milieu de terrain : des retours et des incertitudes

Habib Diarra, qui n’a plus été appelé depuis septembre, pourrait revenir malgré un retour progressif à pleine forme. Lamine Camara, auteur de performances remarquables avec Monaco, est également pressenti pour réintégrer la Tanière. Ces retours pourraient limiter les chances de joueurs comme Rassoul Ndiaye et Mamadou Lamine Camara. Pour les autres milieux comme Pape Guèye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Guèye et Pathé Ciss, leur sélection semble acquise, tandis que Nampalys Mendy reste en balance.

Attaque : un choix difficile à la pointe

L’attaque constitue le principal casse-tête de Pape Thiaw. Avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Habib Diallo, Chérif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly, Ibrahim Mbaye et Assane Diao, le sélectionneur doit faire des arbitrages. Tous ne pourront pas être retenus, et le choix pourrait se faire particulièrement à la pointe, où plusieurs joueurs se disputent les places.

Si la liste officielle sera connue ce samedi, les observateurs retiendront surtout les incertitudes autour d’Abdou Diallo, Antoine Mendy ou Ilay Camara, ainsi que des milieux comme Rassoul Ndiaye et Nampalys Mendy, et certains attaquants. Le suspense reste entier pour ces joueurs qui pourraient manquer la CAN 2025, alors que le Sénégal vise une nouvelle conquête continentale.